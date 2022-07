Mariages dans l’histoire du château – Exposition de costumes Pléguien Pléguien Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléguien

Mariages dans l’histoire du château – Exposition de costumes Pléguien, 16 septembre 2022, Pléguien. Mariages dans l’histoire du château – Exposition de costumes

Le Bois de la Salle Orangerie du château du Bois de la Salle Pléguien Côtes d’Armor Orangerie du château du Bois de la Salle Le Bois de la Salle

2022-09-16 10:00:00 – 2022-09-19 18:00:00

Orangerie du château du Bois de la Salle Le Bois de la Salle

Pléguien

Côtes d’Armor Pour les Journées Européennes du Patrimoine, M. Yann de Méhérenc de Saint-Pierre, le Centre Généalogique des Côtes d’Armor et l’association « Les Modes au fil du temps » présentent « Mariages dans l’histoire du château », une exposition de costumes de mariage dans l’orangerie du château. labbedaniel22000@gmail.com http://www.les-modes-au-fil-du-temps.com/ Pour les Journées Européennes du Patrimoine, M. Yann de Méhérenc de Saint-Pierre, le Centre Généalogique des Côtes d’Armor et l’association « Les Modes au fil du temps » présentent « Mariages dans l’histoire du château », une exposition de costumes de mariage dans l’orangerie du château. Orangerie du château du Bois de la Salle Le Bois de la Salle Pléguien

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléguien Autres Lieu Pléguien Adresse Pléguien Côtes d'Armor Orangerie du château du Bois de la Salle Le Bois de la Salle Ville Pléguien lieuville Orangerie du château du Bois de la Salle Le Bois de la Salle Pléguien Departement Côtes d'Armor

Pléguien Pléguien Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleguien/

Mariages dans l’histoire du château – Exposition de costumes Pléguien 2022-09-16 was last modified: by Mariages dans l’histoire du château – Exposition de costumes Pléguien Pléguien 16 septembre 2022 Le Bois de la Salle Orangerie du château du Bois de la Salle Pléguien Côtes d'Armor

Pléguien Côtes d'Armor