Mariage pour tous et pour toutes, 10 ans après, en France et dans le monde, où en est-on ? Hôtel de Ville, 17 mai 2023, Paris.

Le mercredi 17 mai 2023

de 09h30 à 18h00

.Tout public. gratuit sous condition

Participez à cette grande conférence internationale à l’Hôtel de Ville de 9h30 à 18h autour de 3 tables rondes. La 6ème cérémonie de remise du prix international de Paris pour les droits LGBTQI+, viendra clôturer cette journée, en présence du militant américain Stuart Milk, président du jury 2023.

Grande conférence internationale

Participez à cette grande conférence internationale à l’Hôtel de Ville avec le soutien d’Air France à partir de 9h30 avec de nombreux intervenants réunis autour de 3 tables rondes :

Pour la table ronde « Retour sur l’histoire de l’adoption de la loi française, son cheminement et ses luttes » : Vincent Autin : militant et premier marié de la loi de 2013, Dominique Bertinotti : historienne et femme politique française, ancienne ministre déléguée à la famille, Patrick Bloche : Adjoint à la Maire de Paris, Alice Coffin : journaliste et conseillère de Paris, Irène Théry sociologue. Cette table ronde sera modérée par Jean-Luc Romero-Michel, Adjoint à la Maire de Paris.

Pour la table ronde « Ce que la lutte contre le VIH-sida a apporté à l’avancée des droits LGBTQI en France » : Fred Bladou, Christophe Martet : rédacteur en chef de Komitid et président de Vers Paris Sans Sida, Giovanna Rincon : directrice de l’association Acceptess-T et vice présidente de CoreVIH IDF. Cette table ronde sera modérée par Anne Souyris, Adjointe à la Maire de Paris.

Pour la table ronde « Tour d’horizon international de l’avancée des droits LGBTQI+ et du mariage pour tous et pour toutes dans le monde » : Stuart Milk : président de la fondation Harvey Milk, Daniel Assongba : secrétaire général de l’association Hirondelle Bénin, Mara Brawer : députée argentine, Orla Egan : militante irlandaise et fondatrice des archives LGBTQI de Cork, Santiago José Rivero : député espagnol et membre du PSOE et Marianna Wybieralska : militante polonaise de l’association Love Does Not Exclude.

Cérémonie de remise du Prix international de Paris pour les droits LGBTQI+, organisée avec le soutien de Air France

6e cérémonie de remise du Prix international de Paris pour les droits LGBTQI+, édition spéciale « mariage pour toutes et tous » à 16 h30 à l’issue de la conférence internationale. Le jury 2023 est présidé par le militant américain Stuart Milk. Ce prix récompense les personnalités qui se battent en faveur des droits des personnes LGBTQI+ en France et à l’international. Il réaffirme la place de Paris comme capitale engagée pour les droits humains.Les membres du jury international :

Qu’est ce que le prix LGBTQI+ ?

Créé en 2018, le Prix international de Paris pour les droits des personnes LGBTQI+ dans le monde est une distinction honorifique, accompagnée d’une dotation de 5000€, accordée aux personnalités et associations engagées pour une cause que Paris est fièr.e de défendre. Ce prix récompense depuis 5 ans un.e militant.e et/ou une association qui se bat en faveur des droits des personnes LGBTQI+. Délivré par un jury constitué d’un.e président.e et de personnalités françaises et étrangères reconnues pour leur engagement en faveur des communautés LGBTQI+, il est composé de 3 catégories :

Prix national

Prix francophone

Prix international

Ce prix permet de soutenir des personnes ou des associations qui mettent en œuvre dans des contextes nationaux souvent très difficiles des actions courageuses ou inspirantes pour l’égalité des droits. Réalisé en collaboration avec l’Association internationale des maires francophones (AIMF), ce prix rassemble un jury spécialisé et témoigne de l’engagement de Paris en faveur de l’égalité des droits. »

Hôtel de Ville rue de lobau 75004 Paris

Contact : https://framaforms.org/10-ans-du-mariage-pour-tous-et-pour-toutes-1683135595

Ville de Paris