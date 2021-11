Nantes Théâtre du Sphinx Loire-Atlantique, Nantes Mariage et châtiment Théâtre du Sphinx Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mariage et châtiment Théâtre du Sphinx, 8 avril 2022, Nantes.

Horaire : 21:00 22:30

Comédie. Édouard ne savait pas qu'en faisant le mensonge que personne n'ose faire, le plus gros, l'ultime, « The mensonge », sa vie allait brusquement basculer. Tel un tsunami, ce mensonge va détruire le couple qu'il forme avec Marianne, le mariage de son meilleur ami et ruiner la foi qu'il avait en l'Humanité.Et comme Édouard est un honnête homme qui d'ordinaire fuit le mensonge comme la peste, toutes les manoeuvres pour rétablir la vérité ne feront qu'aggraver sa chute.Et dans cette chute, Édouard entraîne tout le monde… Une comédie élégante et brillante où on assiste à un véritable comique de situation en chaîne aussi fin qu'efficace. Rire en cascade !Auteur : David PharaoArtistes : Jean-Marc Orjubin, Noëlle Bondu, Laura Prévot, Jacques Bondu, Marie FleuranceMise en scène : Patrice Fourreau & Christèle GuéryTout public. Durée : 1h30 Théâtre du Sphinx 9 Rue Monteil Centre-ville Nantes 44000 06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com

