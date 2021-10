Versailles Salle Delavaud Versailles, Yvelines MARIAGE ET CHÂTIMENT Salle Delavaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Salle Delavaud, le dimanche 28 novembre à 17:30

La compagnie Arts Associés présente Mariage et châtiment, une comédie de D.Pharao. Mise en scène d’Isabelle Blondeau. Un vrai vaudeville contemporain brillant et élégant, un véritable comique de situation en chaîne très efficace sur le gros mensonge, l’ultime, et ses conséquences inattendues.

Participation : 10 euros /Pass-sanitaire obligatoire/Masque

Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T17:30:00 2021-11-28T19:00:00

