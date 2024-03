Mariage et châtiment Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, vendredi 22 mars 2024.

Mariage et châtiment Ce matin-là, Édouard ne savait pas qu’en proférant un colossal mensonge, sa vie allait brusquement basculer… 22 et 23 mars Maison des Arts et de la Musique – MAM 10 € / 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Pièce de : David Pharao

Genre : Comédie

Interprètes : Sandrine Moreau, Alice Ginesta, Cathy Demouveaux, Christophe Duros, Francis Fourniquet

Mise en scène : Christophe Duros

Synopsis

Ce matin-là, Edouard ne savait pas qu’en proférant un colossal mensonge, sa vie allait brusquement basculer. Et comme Edouard est un honnête homme, il s’enfonce dans la spirale du mensonge pour tenter de rétablir la vérité. Mais ses manœuvres ne feront qu’aggraver sa chute. Ce sac de nœud, qu’il a lui-même créé, ne va-t-il pas compromettre le mariage de son meilleur ami et faire exploser son couple ?

Conseils de réservation : Attention le placement est libre, premier arrivé, premier servi. Il est prudent de réserver sa place en ligne.

Soutien à deux associations : une partie des fonds sera reversée à l’association Des rêves pour Yanis et à l’association Tom Pousse.

La Cie des Elles et des Ils

Une association qui souhaite permettre à ses acteurs amateurs de mettre en scène des pièces contemporaines. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page Facebook.­

Maison des Arts et de la Musique – MAM Rue René Berthelot 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-des-elles-et-des-ils/evenements/vendredi-22-mars-mariage-et-chatiment-20h30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-des-elles-et-des-ils/evenements/samedi-23-mars-mariage-et-chatiment-16h00 »}]

La Cie des Elles et des Ils