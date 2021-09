« Mariage et châtiment » de David Pharao Espace Béraire, 15 octobre 2021, La Chapelle-Saint-Mesmin.

« Mariage et châtiment » de David Pharao

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Espace Béraire

**_Attention : PASS SANITAIRE demandé_** Une partie des fonds sera reversée à l’association [Des rêves pour Yanis](https://www.facebook.com/desrevespouryanis/). et à l’association [Tom Pousse](https://www.tom-pousse.fr/). _**Soyez vigilant à choisir la billetterie correspondant à votre horaire.**_ _**Attention pour ceux qui payent en ligne**_, helloasso peut vous demander une contribution que vous n’êtes pas obligé de payer si vous ne le souhaitez pas. Pour cela, vous cliquez sur l’icône “modifier” juste en dessous du prix à gauche. Une fenêtre va s’ouvrir et il vous suffit de cliquer sur le bouton à gauche du message “Je ne souhaite pas soutenir helloasso”. Conseils de réservation ———————– Il est prudent de réserver sa place par l’intermédiaire de la billetterie en ligne, les trois dernières représentations se sont déroulées à guichet fermé. Si vous réservez en ligne sur Helloasso, n’imprimez pas votre billet, cela n’est pas utile. La Compagnie des Elles et des Ils ——————————— Une association qui souhaite permettre à ses acteurs amateurs de mettre en scène des pièces contemporaines. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page [Facebook](https://www.facebook.com/LaCiedesEllesetdesIls/). ### Comédie « Mariage et châtiment » de David Pharao. Ce matin-là, Edouard ne savait pas qu’en proférant un colossal mensonge, sa vie allait brusquement basculer. Et comme Edouard est un honnête homme, il s’enfonce dans la spirale du mensonge pour tenter de rétablir la vérité. Mais ses manœuvres ne feront qu’aggraver sa chute. Ce sac de nœud, qu’il a lui-même créé, ne va-t-il pas compromettre le mariage de son meilleur ami et faire exploser son couple ? [[https://youtu.be/gSd4Wun8YDA](https://youtu.be/gSd4Wun8YDA)](https://youtu.be/gSd4Wun8YDA) Ce qu’en disent les spectateurs ——————————- **Loik** : “Excellente soirée !!! La pièce est très drôle et les acteurs jouent magnifiquement bien. Un excellent moment de détente et de rire… A consommer sans modération. ” **Christian** : “Trois heures de pur bonheur. Je n’ai pas vu le temps passer… Et j’ai ri, j’ai ri… Il y a longtemps que je n’avais pas ri autant. Très belle performance de toutes les actrices et acteurs.” **Isabelle** : “Excellente soirée Du théâtre comme j’aime avec beaucoup de rebondissements.” _Commentaire laissés sur nos réseaux sociaux suite aux représentations d’octobre dernier._

Normal : 9 € – Partenaires (OVS-SOLO-DailyFriends-FNCTA-Avantages loisirs-TMS) : 7 € – Scolaires (Etudiants, Lycéens, Collégiens, Apprentis…) : 5 €

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret



2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:30:00;2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:30:00;2021-10-17T15:30:00 2021-10-17T17:30:00