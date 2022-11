Mariage d’enfer, 24 septembre 2022, .

Mariage d’enfer



2022-09-24 – 2022-09-24

EUR Félicitations !!! Elle en rêvait, il l’a fait, ils vont se marier !! Mais avant cela il y a quelques détails à régler et Elo le sait bien, un beau mariage ça ne s’organise pas comme ça ! Heureusement pour Max, la wedding planner c’est elle, et elle a déjà tout anticipé dans le moindre détail ! Tout ? Peut-être pas…



En tout cas, un mariage ça se gère à deux… Et les conflits aussi ! Quand on dit « pour le meilleur et pour le pire », le pire c’est certainement les préparatifs d’un mariage ! Que vous soyez mariés, fiancés, en couple, « juste amis » ou célibataire, cette comédie est faite pour vous !! Venez découvrir les coulisses des préparatifs d’un mariage haut en couleurs avant de faire le grand saut !



Spectacle tout public

Auteur et mise en scène : Céline Cara

Interprètes : Jean Goltier et Léa Zatte

