LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRESENTE : ce spectacle. Avec qui ? Peu importe ! Un véritable mariage contre la montre s'engage. Et tout cela en musique. Comme dans tous les bons boulevards, les portes claquent, les renversements de situation et quiproquos se succèdent pour notre plus grand plaisir. Et comme dans les vaudevilles, le spectacle est agrémenté de chansons populaires dont les textes ont été détournés. Mariage contre la montre est aussi une pièce résolument contemporaine, ancrée dans notre époque par les thèmes qu'elle aborde. Faire rire est décidément le véritable objectif de Mariage contre la montre. Side Entertainment et Story Productions présentent MARIAGE CONTRE LA MONTRE Une comédie en musique de Side Mise en scène de Christophe Botti Avec Blandine Métayer, Thomas Bernier en alternance avec Jules Fabre, Denis Lefrançois en alternance avec Yohann Lavéant, Cyril Pinero en alternance avec Kévin Coquard, Anne-Laure Triebel en alternance avec Fanny Vambacas, et au piano Jonathan Goyvaertz en alternance avec Antonin Combet Chorégraphies : Sophie Tellier Costumes : Julien O et Éric Archambault Lumières : Nicolas Laprun Décors : Jean-Marc Toussaint

LES ENFANTS DU PARADIS PARIS 34 RUE RICHER 75009

