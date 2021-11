Mariachi / Arnaud Rivière / Tout est cassé L’Embobineuse, 26 novembre 2021, Marseille.

L’Embobineuse, le vendredi 26 novembre à 21:00

"IZE" parisienne ce vendredi 26 à l'Embobineuse, on en revient pas, on voit double, surtout qu'ils sont en résidence au GMEM pour leur duo Autoreverse. ___________ MARIACHI Aussi appelée Nina Garcia, elle a peaufiné sa pratique durant des siècles d'ermitage en milieu sombre et au sein du power quatuor Mamiedaragon, cela provoque délires et frissons. C'est aussi grâce à la puissance de son jeu et à la sobriété de son dispositif. [https://youtu.be/zGoEvlq_tZQ](https://youtu.be/zGoEvlq_tZQ) __________________ ARNAUD RIVIÈRE Depuis les années 90 Arnaud Rivière construit ou détourne ses propres instruments — tournedisque, table de mixage, haut- parleurs pour les faire cracher du bruit ; un bruit extatique et jouissif, rebondissant parfois, toujours vivant et surprenant, qui répond à une gestuelle précise et à un toucher expressif sur un matériel rudimentaire. Il est aussi co-fondateur des festivals Sonic Protest et Concerts Dispersés. [http://http.http.http.http.free.fr/](http://http.http.http.http.free.fr/) ___________________ TOUT EST CASSÉ Et enfin l'ami semi-pro du risque Tout est cassé : les objets, le rythme, le son, mais pourtant tout tient et tout transmet une énergie intensément physique, serait-ce celle du break, serait-ce celle du beat ? [https://soundcloud.com/toutestcasse2](https://soundcloud.com/toutestcasse2) _________________________ 21h – 7€ + 2€ adhésion Des disques seront passés pour fêter ça. www.lembobineuse.biz

7€ + 2€ adhésion

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T21:00:00 2021-11-26T02:00:00