Salon-de-Provence imfp Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Mariaa Siga imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Mariaa Siga imfp, 19 janvier 2022, Salon-de-Provence. Mariaa Siga

imfp, le mercredi 19 janvier 2022 à 20:30

La brillance de la perle vocale de Casamance Depuis sa Casamance natale jusqu’à l’Europe, Mariaa Siga a connu depuis 10 ans une trajectoire fulgurante. Des premiers concours d’artistes au Sénégal jusqu’à The Voice en France en passant par le One Riddim Contest du label reggae Baco Records, cette jeune artiste a gravi les échelons avec une incroyable maturité. Il faut dire que sa voix et son approche musicale se révèle à merveille sur les rythmes diolas tout autant que sur les inspirations blues, folk-jazz voire les envolées roots-reggae. La palette large d’une worldmusic de qualité. En acoustique ou électrique, Mariaa Siga sait placer ce timbre vocal profond et évocateur qui résonne comme le grand marqueur des musiques d’Afrique de l’Ouest. Mariaa Siga : chant Papa Malick Ndiaye : guitare / basse Aziz Loulou Manga : percussions.

6 / 10€ / gratuit pour les étudiants IMFP

♫WORLD MUSIC♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T20:30:00 2022-01-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu imfp Adresse 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville imfp Salon-de-Provence