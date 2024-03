Maria Pascual & the Kind of Gypsies Le Son de la Terre Paris 05, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 31 mars 2024

de 18h00 à 22h00

.Tout public. payant Billetterie Concert : 25 EUR

Ce projet est né de la rencontre au Festival Django entre la chanteuse Barcelonnaise Maria Pascual et le Guitariste Turinois Giangiaccomo Rosso.

Giangiaccomo et son trio, les Kind of Gypsies, avec Pippi Dimonte à la contrebasse et Mathieu Chatelain à guitare rythmique apportent la touche manouche, Maria quant à elle sublime le tout avec sa voix douce et empreinte de l’héritage des grandes chanteuses de jazz. Quelques Boléros et autres rythmes latins viennent rappeler leurs origines méditerranéennes, le tout dans un savant mélange où improvisation et Scat sont rois.

Maria Pascual, chant

Giangiacomo Rosso, guitare solo

Mathieu Chatelain, guitare rythmique

Pippi Dimonte, contrebasse

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/maria-pascual-the-kind-of-gypsies/#billetterie

