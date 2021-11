Maria Mazzotta Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 14 mai 2022, Paris.

Amour amer et tarentelle

Figure iconique de la région des Pouilles, Maria Mazzotta est l’une des voix les plus imposantes de la musique traditionnelle italienne. Munie d’une formation classique en harpe et en piano, elle découvre la musique traditionnelle lors d’un concert du groupe Aramirè. C’est un réel bouleversement. Depuis, Maria ne cesse d’approfondir le répertoire musical de son pays et devient la chanteuse du célèbre Canzoniere Grecanico Salentino. Sa voix pudique et polyvalente allie grande technicité et puissance déchirante. Dans son dernier album Amoreamaro (2020), elle chante l’amour, son insolubilité, son aspect corrosif. Le chant est alors « remède », faisant allusion à la pizzica, cette tarentelle de Salente créée par des femmes pour se libérer, notamment, du patriarcat. Pour ce concert, cette voix d’or sera accompagnée par le jeune et talentueux accordéoniste Vince Abbracciante.

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

