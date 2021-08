Marseille Cité de la musique Bouches-du-Rhône, Marseille MARIA MAZZOTTA Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cité de la musique, le vendredi 24 septembre à 21:00

AMOREAMARO LIVE TOUR «Amoreamaro» est une réflexion intense et passionnée, d’un point de vue féminin, sur les différents visages de l’amour traitant de l’amour passionnel, tantôt tendre ou désespéré, et des personnalités destructrices que l’on peut rencontrer. Une traversée sans crainte de toutes les émotions que ce sentiment peut susciter, le chant servant de véhicule à la catharsis, de consolation, de force et de « remède », évocation si typique de la tradition populaire des Pouilles. Des chansons populaires aux morceaux traditionnelles réarrangées et enrichies MARIA MAZZOTTA ( VOIX ET PERCUSSIONS ) , VINCE ABBRACCIANTE (ACCORDÉON)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-09-24T21:00:00 2021-09-24T23:00:00

