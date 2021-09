Marseille bibliotheque de L'Alcazar Bouches-du-Rhône, Marseille MARIA MAZZOTTA bibliotheque de L’Alcazar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

bibliotheque de L’Alcazar, le jeudi 23 septembre à 17:30

Rencontre musicale «Amoreamaro» est une réflexion intense et passionnée, d’un point de vue féminin, sur les différents visages de l’amour. Le chant servant de véhicule à la catharsis, de consolation, de force et de « remède », évocation si typique de la tradition populaire des Pouilles. Des chansons populaires traditionnelles réarrangées et enrichies. Maria Mazzotta (voix et percussions), Vince Abbracciante (accordéon)

Gratuit sur réservation

