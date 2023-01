MARIA & MARIE Lattes Lattes Lattes Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Lattes 10 17 EUR Sous forme d’une « veillée d’autrefois » un portrait inspiré des grands-mères de l’auteur. Une ambiance cocasse et intime sur fond de transformation du monde paysan. Christophe Martin n’a pas connu ses grands-mères, agricultricesdans l’Orne, en Normandie, mères de 11 et 10 enfants, décédées avant ou juste après sa naissance.

Sous forme d'une « veillée d'autrefois » un portrait inspiré des grands-mères de l'auteur. Une ambiance cocasse et intime sur fond de transformation du monde paysan.

Christophe Martin n'a pas connu ses grands-mères, agricultricesdans l'Orne, en Normandie, mères de 11 et 10 enfants, décédées avant ou juste après sa naissance.

Il a enquêté auprès de sa famille et des personnes qui les ont côtoyées, et dresse leur portrait mais aussi celui d'une France paysanne de la première partie du 20ème siècle.

