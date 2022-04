Maria Helena Vieira da Silva – L’oeil du labyrinthe Marseille 6e Arrondissement, 10 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Maria Helena Vieira da Silva – L'oeil du labyrinthe
Musée Cantini
19 Rue Grignan
Marseille 6e Arrondissement

2022-06-10 – 2022-11-06

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“La perspective est une manière de jouer avec l’espace. J’ai beaucoup de plaisir à regarder l’espace, les rythmes. L’architecture d’une ville a des rapports avec la musique. Il y a des temps longs, des temps courts. Il y a de petites fenêtres. Il y en a de grandes.”



Maria Helena Vieira da Silva



Durant la saison France-Portugal 2022 et avec le soutien de la Fondation Gubelkian, le musée Cantini propose, en collaboration avec les musées de Dijon et la galerie Jeanne Bucher Jaeger, une rétrospective de l’œuvre de l’artiste de renommée internationale d’origine portugaise Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992).



Avec un ensemble de cent peintures et dessins, cette rétrospective retrace les étapes clés de sa carrière marquée par un questionnement sans relâche sur la perspective, les transformations urbaines, la dynamique architecturale ou encore la musicalité de la touche picturale. Le parcours chronologique et thématique décline la carrière de l’artiste, de ses débuts figuratifs à Lisbonne dans les années 1920 aux peintures évanescentes des années 1980.



Conçues comme des labyrinthes « terribles » et évanescents, les œuvres de Vieira da Silva convoquent le pouvoir du regard, plaçant l’œil du spectateur au cœur du sujet et de son absorption dans l’œuvre. Son œuvre visionnaire nous donne à voir les prémices labyrinthiques de nos vies connectées.

Une rétrospective de l’œuvre de l’artiste Maria Helena Vieira da Silva

https://musees.marseille.fr/exposition-vieira-da-silva-loeil-du-labyrinthe

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement

