MAGNY-LES-HX Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Maria Dolorès y Amapola Quartet Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

Maria Dolorès y Amapola Quartet Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable, 14 février 2022, MAGNY-LES-HX. Maria Dolorès y Amapola Quartet

Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable, le lundi 14 février 2022 à 20:30

Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène, icône du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Elle ose, sans détour. Maria Dolores avait pourtant juré de ne plus jamais chanter le tango… Alors est-ce l’écho du souvenir ou l’appel du bandonéon qui a réveillé en elle cette musique qui coule dans ses veines ? Dans ce spectacle savoureux à l’humour tonitruant, elle révèle aussi sa voix envoûtante avec l’Amapola Quartet qu’elle houspille allègrement. Ensemble, ils conversent dans cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango ; d’où s’échappent soupirs et soubresauts qui font de cette musique une fusion de passion et de peine. D’airs susurrés en milongas des exilés, on parcourt les trottoirs de Buenos Aires avec cet orchestre au son sublime… Maria Dolores raconte avec une drôlerie gargantuesque SA véritable histoire du tango. Chant, déviances, écriture et mise en scène : Maria Dolores Bandonéon, arrangements : Michel Capelier – Contrebasse : Christophe Dorémus – Violon : Ariane Lysimaque – Piano : Sandrine Roche Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Humour musical – 1h10 Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche madrilène, icône du kitsch latin, n’a pas le goût des demi-mesures. Elle ose, sans détour ! Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T20:30:00 2022-02-14T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX Autres Lieu Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable Adresse 6 Rue Haroun Tazieff Ville MAGNY-LES-HX lieuville Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX