Maria Dolores y Amapola quartet Le Cube, 12 mai 2022, Villenave-d'Ornon.

Maria Dolores y Amapola quartet

Le Cube, le jeudi 12 mai 2022 à 20:30

Irrésistible diva kitsch à la Pedro Almodovar, Maria Dolores n’a pas le goût des demi-mesures. ———————————————————————————————- ### « La biche madrilène » accompagnée de ses complices de l’Amapola Quartet, nous convie à une histoire du tango revue et corrigée à leur façon. Décalée, drôlissime mais aussi profondément humaine. Ensemble, ils conversent dans cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango d’où s’échappent soupirs et soubresauts, où fusionnent passion et peine. D’airs susurrés, en milongas des exilés, on parcourt les trottoirs de Buenos Aires, entre la poésie lumineuse et les colères ardentes d’une femme qui fume en rêvant, d’un orchestre qui rêve en jouant… **Vu au festival d’Avignon Off en 2019** + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Tout public à partir de 10 ans • Durée : 1 h 20 • Tarifs : 15 € et 10 €

Concert humour

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T22:00:00