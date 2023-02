MARIA DOLORES Y AMAPOLA QUARTET ESPACE CULTUREL, 1 mars 2023, AVOINE.

MARIA DOLORES Y AMAPOLA QUARTET ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 20:30 (2023-03-01 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE Elle chante comme seuls les cœurs battants savent le faire… Irrésistible diva kitsch à la Pedro Almodovar, Maria Dolores nous ouvre les portes de son cabaret burlesque pour nous conter SA véritable histoire du tango. Avec ses complices de l’Amapola Quartet qu’elle chahute sans demi-mesure, la biche madrilène joue de sa voix envoûtante et sensuelle. Elle nous emmène avec tempérament, d’airs susurrés en milongas des exilés, parcourir les trottoirs de Buenos Aires. Et le temps d’un spectacle désopilant, poétique, colérique, ardent, entre amour et humour, celle qui avait juré de ne plus chanter le tango aura tôt fait de déchaîner les passions. Spectacle en format cabaret.PMR : 04 42 02 46 50 MARIA DOLORES Y AMAPOLA QUARTET

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL AVOINE rue de l’Ardoise Indre-et-Loire

LA MAIRIE DE VITROLLES (1-1058104) PRESENTE CE SPECTACLE

Elle chante comme seuls les cœurs battants savent le faire… Irrésistible diva kitsch à la Pedro Almodovar, Maria Dolores nous ouvre les portes de son cabaret burlesque pour nous conter SA véritable histoire du tango. Avec ses complices de l’Amapola Quartet qu’elle chahute sans demi-mesure, la biche madrilène joue de sa voix envoûtante et sensuelle. Elle nous emmène avec tempérament, d’airs susurrés en milongas des exilés, parcourir les trottoirs de Buenos Aires. Et le temps d’un spectacle désopilant, poétique, colérique, ardent, entre amour et humour, celle qui avait juré de ne plus chanter le tango aura tôt fait de déchaîner les passions.

Spectacle en format cabaret.

PMR : 04 42 02 46 50

.19.0 EUR19.0.

Votre billet est ici