Première collaboration entre deux extraordinaires artistes qui ont marqué en profondeur la culture argentine : le poète Horacio Ferrer et le compositeur Astor Piazzolla. _Maria de Buenos Aires_ est une forme unique d’opéra-tango qui nous plonge dans les méandres de l’âme de la « Reine de la Plata » avec en son cœur la belle Maria. Indépendante et libre, Maria se donne avec ivresse à la ville, à la poésie, à la danse et aux hommes. Mélancolie, violence et désirs se mêlent dans les nuits où les bas-fonds de Buenos Aires sont à la fois un enfer et un paradis, mais où toujours le tango brûle les corps habités par la musique. Matias Tripodi, grand spécialiste du tango, nous présente une écriture chorégraphique ancrée dans le XXIe siècle et tout spécialement écrite à l’attention du Ballet de l’Opéra national du Rhin. Un magnifique regard contemporain sur le tango argentin et l’oeuvre d’Astor Piazzolla. _Maria de Buenos Aires_ fut l’un des grands moments du Festival Arsmondo 2019 de l’Opéra national du Rhin. Il le sera aussi, à n’en pas douter, à la Scène Nationale d’Albi !

