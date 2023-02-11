MARIA CALLAS A LA TOUR EIFFEL GRAND CONCERT 2023: HOMMAGE A TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL, 11 février 2023, PARIS.

MARIA CALLAS A LA TOUR EIFFEL GRAND CONCERT 2023: HOMMAGE A TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 55.0 à 55.0 euros.

Concert Annulé VENIR 1H AVANT DERNIERE MONTEE A 20H15 APRES LES PLACES SONT CONSIDEREES COMME PERDUES GRAND CONCERT 2023 Hommage à Maria Callas VERDI : extraits La Traviata Airs des opéras de PUCCINI/MASSENET/GOUNOD/LEHAR…. CLASSIK Ensemble David Braccini, violon Fabienne Conrad, soprano

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TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL PARIS 5 AVENUE ANATOLE FRANCE Paris

Concert Annulé

VENIR 1H AVANT DERNIERE MONTEE A 20H15 APRES LES PLACES SONT CONSIDEREES COMME PERDUES

GRAND CONCERT 2023

Hommage à Maria Callas

VERDI : extraits La Traviata

Airs des opéras de

PUCCINI/MASSENET/GOUNOD/LEHAR….

CLASSIK Ensemble

David Braccini, violon

Fabienne Conrad, soprano

.55.0 EUR55.0.

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