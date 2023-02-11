MARIA CALLAS A LA TOUR EIFFEL GRAND CONCERT 2023: HOMMAGE A TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL PARIS
MARIA CALLAS A LA TOUR EIFFEL GRAND CONCERT 2023: HOMMAGE A TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL, 11 février 2023, PARIS.
MARIA CALLAS A LA TOUR EIFFEL GRAND CONCERT 2023: HOMMAGE A TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 55.0 à 55.0 euros.
Concert Annulé VENIR 1H AVANT DERNIERE MONTEE A 20H15 APRES LES PLACES SONT CONSIDEREES COMME PERDUES GRAND CONCERT 2023 Hommage à Maria Callas VERDI : extraits La Traviata Airs des opéras de PUCCINI/MASSENET/GOUNOD/LEHAR…. CLASSIK Ensemble David Braccini, violon Fabienne Conrad, soprano
TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL PARIS 5 AVENUE ANATOLE FRANCE Paris
Concert Annulé
VENIR 1H AVANT DERNIERE MONTEE A 20H15 APRES LES PLACES SONT CONSIDEREES COMME PERDUES
GRAND CONCERT 2023
Hommage à Maria Callas
VERDI : extraits La Traviata
Airs des opéras de
PUCCINI/MASSENET/GOUNOD/LEHAR….
CLASSIK Ensemble
David Braccini, violon
Fabienne Conrad, soprano
.55.0 EUR55.0.