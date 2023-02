MARIA CALLAS A LA TOUR EIFFEL GRAND CONCERT 2023: HOMMAGE A TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

MARIA CALLAS A LA TOUR EIFFEL GRAND CONCERT 2023: HOMMAGE A TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL, 11 février 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30. Tarif : 55.0 à 55.0 euros.

Concert Annulé

VENIR 1H AVANT DERNIERE MONTEE A 20H15 APRES LES PLACES SONT CONSIDEREES COMME PERDUES

GRAND CONCERT 2023
Hommage à Maria Callas

VERDI : extraits La Traviata
Airs des opéras de PUCCINI/MASSENET/GOUNOD/LEHAR….

CLASSIK Ensemble
David Braccini, violon
Fabienne Conrad, soprano

TOUR EIFFEL – SALON GUSTAVE EIFFEL
5 AVENUE ANATOLE FRANCE
Paris

