Maria by Callas, l’Expérience – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3, 10 février 2023, PARIS.

Maria by Callas, l’Expérience – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 14:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Chaque créneau d’exposition a une durée d’1 heure. Gratuit pour les moins de 7 ans Tarifs réduits: Jeune 12 à 25 ans – sur justificatifEtudiant – sur justificatifDemandeur d’emploi – sur justificatifCarte famille nombreuse — sur justificatifSenior +65 ans — sur justificatifAccompagnateur de personne en situation de handicap — sur justificatifVenez à deux! Un billet acheté au tarif plein vous permet d’acheter un billet au tarif réduit Pass Duo.Gratuit : Enfant moins de 7 ans, personnes en situation de handicap, RSA -ASS – minimum vieillesse.MARIA BY CALLAS, l’Expérience de Tom Volf Pour ce nouveau volet du projet multifacette Maria by Callas* de Tom Volf, c’est une rencontre exceptionnelle avec la plus grande voix du siècle qui est proposée avec JAM CAPSULE.Conçue entièrement à partir d’archives et en collaboration avec le Fonds de dotation Maria Callas, l’expérience Maria by Callas plonge le visiteur dans l’univers de la diva. Supervisée par Tom Volf, auteur, réalisateur, commissaire de l’exposition éponyme et expert reconnu de la cantatrice, cette scénographie immersive avec des projections géantes permet de redécouvrir ses plus grands airs, de ressentir intensément l’émotion que laisse filtrer sa voix, mais aussi son visage et ses expressions pour la première fois mises au coeur d’une telle conception. Les extraits scéniques et les films privés super8 révèlent tour à tour l’artiste et la femme. Des images inédites aux lettres personnelles narrées par Fanny Ardant, cette expérience crée une véritable intimité et transporte le visiteur au plus près de la cantatrice.Une capsule à partager en famille, à la fois pour les amateurs d’opéra et les novices qui auront l’occasion de découvrir cet art que la Callas a rendu populaire et accessible à tous. Jam Capsule Jam Capsule

Votre billet est ici

PARC EXPO PAVILLON 5.3 PARIS 1, place de la Porte de Versailles Paris

Chaque créneau d’exposition a une durée d’1 heure. Gratuit pour les moins de 7 ans

Tarifs réduits :

Jeune 12 à 25 ans – sur justificatif

Etudiant – sur justificatif

Demandeur d’emploi – sur justificatif

Carte famille nombreuse — sur justificatif

Senior +65 ans — sur justificatif

Accompagnateur de personne en situation de handicap — sur justificatif

Venez à deux! Un billet acheté au tarif plein vous permet d’acheter un billet au tarif réduit Pass Duo.

Gratuit : Enfant moins de 7 ans, personnes en situation de handicap, RSA -ASS – minimum vieillesse.

MARIA BY CALLAS, l’Expérience de Tom Volf



Pour ce nouveau volet du projet multifacette Maria by Callas* de Tom Volf, c’est une rencontre exceptionnelle avec la plus grande voix du siècle qui est proposée avec JAM CAPSULE.

Conçue entièrement à partir d’archives et en collaboration avec le Fonds de dotation Maria Callas, l’expérience Maria by Callas plonge le visiteur dans l’univers de la diva.

Supervisée par Tom Volf, auteur, réalisateur, commissaire de l’exposition éponyme et expert reconnu de la cantatrice, cette scénographie immersive avec des projections géantes permet de redécouvrir ses plus grands airs, de ressentir intensément l’émotion que laisse filtrer sa voix, mais aussi son visage et ses expressions pour la première fois mises au coeur d’une telle conception. Les extraits scéniques et les films privés super8 révèlent tour à tour l’artiste et la femme.

Des images inédites aux lettres personnelles narrées par Fanny Ardant, cette expérience crée une véritable intimité et transporte le visiteur au plus près de la cantatrice.

Une capsule à partager en famille, à la fois pour les amateurs d’opéra et les novices qui auront l’occasion de découvrir cet art que la Callas a rendu populaire et accessible à tous.

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici