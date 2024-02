Mari en Syrie Renaissance d’une cité du 3e millénaire. Strasbourg, mercredi 7 février 2024.

Mari en Syrie Renaissance d’une cité du 3e millénaire. Strasbourg Bas-Rhin

Cette exposition exceptionnelle lève le voile sur l’une des plus puissantes capitales du Proche-Orient ancien, disparue pendant des millénaires et redécouverte en 1933. Provenant de prêts exceptionnels de grands musées européens, les quelque 200 pièces constituant le parcours (parmi lesquelles des chefs d’œuvres majeurs du Louvre) témoignent de cette brillante civilisation, de son pouvoir économique et de son rayonnement. 90 ans après la redécouverte de Mari, c’est aussi l’occasion de mettre l’accent sur une fabuleuse aventure archéologique.

Exposition coproduite par le Musée royal de¿Mariemont (Belgique), le musée du Louvre (Paris) et la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, en partenariat avec la mission archéologique française de Tell Hariri/Mari, l’université de Liège et l’Université de Strasbourg. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 13:00:00

fin : 2024-05-26 19:00:00

6 place de la République

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Mari en Syrie Renaissance d’une cité du 3e millénaire. Strasbourg a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de tourisme de Strasbourg et sa région