Fête de la moisson 2023 Margut, 6 août 2023, Margut.

Margut,Ardennes

Dimanche 6 Août Venez assister à la fête des moissons, au programme : une exposition de matériels ancien, une balades en calèche ou en tracteur à remorque et restauration sur place !.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Margut 08370 Ardennes Grand Est



Sunday, August 6 Come and join us for the harvest festival, featuring an exhibition of old equipment, horse-drawn carriage rides and tractor-trailer rides, and on-site catering!

Domingo 6 de agosto Venga y participe en la Fiesta de la Cosecha, con una exposición de maquinaria antigua, un paseo en coche de caballos o en tractor con remolque, y comida y bebida disponibles in situ

Sonntag, 6. August Kommen Sie zum Erntedankfest, auf dem Programm stehen: eine Ausstellung alter Geräte, eine Fahrt mit der Kutsche oder einem Traktor mit Anhänger und Essen vor Ort!

