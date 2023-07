Soirées Guinguette tout l’été Marguetière Andelaroche, 18 juillet 2023, Andelaroche.

Andelaroche,Allier

Musique et clips sur écran géant en plein air et HAPPY HOUR de 18h à 19h30 : -30% sur toutes les boissons et planches apéro !!!!! Venez danser et faire la fête toute la soirée..

2023-07-18 18:00:00 fin : 2023-07-18 23:00:00. .

Marguetière Restaurant et terrasses

Andelaroche 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Music and videos on big screen and Happy Hour betweem 6pm and 7:30 pm : -30% on the drinks. Come, dance and party all night long.

¡¡¡¡¡Música y videoclips en una pantalla gigante al aire libre y HAPPY HOUR de 18:00 a 19:30: 30% de descuento en todas las bebidas y aperitivos !!!!! Ven a bailar toda la noche.

Musik und Clips auf Großleinwand im Freien und HAPPY HOUR von 18.00 bis 19.30 Uhr: -30% auf alle Getränke und Aperitifbretter !!!!! Kommen Sie den ganzen Abend zum Tanzen und Feiern.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme du pays de Lapalisse