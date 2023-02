Marguerite Pour les Enfants COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

Marguerite Pour les Enfants COMEDIE DU FINISTERE, 15 février 2023, BREST. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 10:30. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Marguerite, jeune vachette auvergnate, voyage pour la toute première fois, elle va jusqu'en… Bretagne ! Maman c'est loin ? C'est à combien de sabots d'ici ? C'est quand qu'on arrive ? … Cette merveilleuse aventure donnera à Marguerite l'occasion de se faire de nouveaux amis : Nolwenn la mouette rigolote et Erwann le crabe farceur. COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistere

