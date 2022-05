Marguerite Nadal : l’expression d’une passion Martigues, 1 juin 2022, Martigues.

Marguerite Nadal : l’expression d’une passion Atelier Galerie Indigo – Marguerite Nadal 8 Rue Marcel Galdy Martigues

2022-06-01 – 2022-08-31 Atelier Galerie Indigo – Marguerite Nadal 8 Rue Marcel Galdy

Martigues Bouches-du-Rhône

Dans son Atelier Galerie situé dans le cœur historique de la « Venise Provençale » cette Martégale d’adoption expose tout l’été ses dernières créations.



Depuis plus de 20 ans maintenant, elle y peint et reçoit ses visiteurs avec

cette générosité à l’image de ses peintures. C’est devenu un rendez-vous attendu par un public toujours aussi curieux de découvrir ses derniers coups de cœur, ses nouvelles ambiances, nouvelles émotions.



« un artiste doit se laisser guider par ses élans et son instinct, il ne doit pas se contrarier. » on ne sera donc pas étonné de découvrir quelques toiles sur des réfugiés, des paysages urbains, sur sa ville de cœur Martigues. Elle est sensible aux saisons, à la nature qu’elle transforme sans craindre la figuration ou l’abstraction. On retrouve aussi des portraits de femmes.



Des femmes aux longs cous aux visages ovales. Les têtes souvent se penchent, les corps se déhanchent et dégagent une émotion.

margueritenadal@hotmail.fr +33 6 11 36 01 42 http://www.marguerite-nadal.odexpo.com/

