Marguerite, mon amour : naissance d’une médiathèque Médiathèque Marguerite Duras, 7 juillet 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 07 juillet 2022 au dimanche 02 octobre 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit

Exposition sur l’histoire, la naissance et la vie quotidienne de la médiathèque Marguerite Duras Il y a dix ans plus quelques confinements, soit le 12 juin 2010, la médiathèque Marguerite Duras fêtait son inauguration. Construite sur l’emplacement d’un parking à étages, elle prenait sa place au cœur de l’ancien village, millénaire, de Charonne. Aujourd’hui, la médiathèque Marguerite Duras fait partie intégrante du paysage du 20ème arrondissement. Ses usagers la pratiquent sans forcément connaître son histoire. D’où vient-elle ? Comment est-elle arrivée là ? Qu’y font ses agents lorsque ses portes sont closes ? Une exposition conçue par les bibliothécaires vous explique tout ! Du 7 juillet au 2 octobre Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

