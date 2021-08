Marguerite de Loraine au prisme de l’histoire Argentan, 23 octobre 2021, Argentan.

Marguerite de Loraine au prisme de l’histoire 2021-10-23 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-23 Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes

Argentan 61200

Marguerite de Lorraine (1463-1521) : une femme chef d’État oubliée de l’histoire

Quelle extraordinaire personnalité que celle de Marguerite de Lorraine qui a passé l’essentiel de sa vie dans l’Orne, spécialement à Alençon, Argentan et dans le Perche !

Née en Lorraine, élevée à Aix-en-Provence, adulte à la Cour, puis dans le Perche, à Alençon et à Argentan, épouse, mère, puis veuve et chef d’État, enfin mécène et religieuse : voici le parcours mouvementé et exceptionnel poursuivi par Marguerite de Lorraine.

Le parti suivi par la conférencière consistera à expliquer pourquoi elle est grandement méconnue de l’histoire, pourquoi l’Église l’a reconnue bienheureuse dans l’entre-deux guerres et enfin pourquoi elle est restée dans la mémoire collective ornaise.

Pleins feux sur un personnage exceptionnel de l’histoire de France et de l’Orne, à la transition du Moyen Age et des Temps Modernes.

Conférence selon les mesures gouvernementales en cours à la date.

