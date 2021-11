Paris Galerie Madé île de France, Paris Marguerite Bornhauser – Étoile rétine Galerie Madé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Marguerite Bornhauser – Étoile rétine Galerie Madé, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 15h à 19h

gratuit

La Galerie Madé présente “Étoile rétine”, dernière exposition de la photographe Marguerite Bornhauser. L’une cendre dans sa cannette de boisson énergisante, les yeux rivés sur le poignet de l’autre. Elles avaient mélangé les vols d’hirondelles à la chaleur des cigales en doppler, changeant leurs iris en globes d’ivoire. Les points ondulaient dans une invisible étuve. L’ombre se dérobait aux surfaces, la mémoire vive alors exposée, grillait sous le même astre qui l’avait vue naître. L’autre sort sa main par la fenêtre. Le métal brûle sa paume, mais en se concentrant sur le contact du vent, elle parvient à la laisser posée sur la carrosserie, s’habituant graduellement à cette sensation contradictoire. Assa, museau nacré, était abonnée aux drames aoutiens, prisonnière de son palindrome prophétique. Son nom refléterait toujours son visage de chat. Chaque été, elle traversait une fracture caniculaire, comme gravée dans la lave d’une seconde, pendant laquelle le bras d’Orion s’allongeait imperceptiblement. La main se détache du volant pour atterrir doucement sur la nuque de l’autre, à l’orée des cheveux, le pouce contre la carotide. Elle sent la pompe du cœur se confondre avec les vibrations du moteur. Virgule ne suivait plus les caprices des signes. Elle était passé à autre choses, elle avait fait la mise à jour. Ses sillons tactiles étaient noircis d’une infinité de hiéroglyphes magnétiques. Elle caressait la peau des parchemins virtuels, braille charnel des images sarcophages. Ses pulpes étaient les juges d’une réalité capacitive. Elle croyait ce qu’elle touchait. L’espace sonore de l’habitacle est saturé par le vent, les différents spectres se remplissent comme par tranches de couleur. Elles ne parlent plus depuis longtemps, presque ivres du battement régulier dans leurs tympans. Le véhicule décélère, un panneau indique : étoile rétine. Flavien Berger, 2021 Texte écrit pour le livre Percevoir, Marguerite Bornhauser aux éditions La Martinière Expositions -> Photographie Galerie Madé 30 rue Mazarine Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (383m) 10 : Mabillon (390m)

Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/ Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

2021-11-04T15:00:00+01:00_2021-11-04T19:00:00+01:00;2021-11-05T15:00:00+01:00_2021-11-05T19:00:00+01:00;2021-11-06T15:00:00+01:00_2021-11-06T19:00:00+01:00;2021-11-09T15:00:00+01:00_2021-11-09T19:00:00+01:00;2021-11-10T15:00:00+01:00_2021-11-10T19:00:00+01:00;2021-11-11T15:00:00+01:00_2021-11-11T19:00:00+01:00;2021-11-12T15:00:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-13T15:00:00+01:00_2021-11-13T19:00:00+01:00;2021-11-16T15:00:00+01:00_2021-11-16T19:00:00+01:00;2021-11-17T15:00:00+01:00_2021-11-17T19:00:00+01:00;2021-11-18T15:00:00+01:00_2021-11-18T19:00:00+01:00;2021-11-19T15:00:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-20T15:00:00+01:00_2021-11-20T19:00:00+01:00

Marguerite Bornhauser Étoile rétine © Marguerite Bornhauser

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie Madé Adresse 30 rue Mazarine Ville Paris lieuville Galerie Madé Paris