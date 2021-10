Paris Médiathèque Marguerite Yourcenar île de France, Paris Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar, 15 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 décembre 2021

de 10h30 à 11h30

gratuit

Un temps pour les bébés lecteurs au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de livres à regarder, à toucher, à sentir, à feuilleter. Un moment d’échange à partager avec sa maman, son papa, sa nounou, sa grand mère… mercredi 15 décembre dans la salle d’animation (1er étage) 10h30/11h : enfants de 6 mois à 18 mois accompagnés par un adulte 11h/11h30 : enfants de 19 mois à 3 ans accompagnés par un adulte Début des inscriptions samedi 27 novembre (sur place, par mail ou par téléphone) Animations -> Lecture / Rencontre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (296m) 12 : Convention (559m)

Contact :Médiathèque Marguerite Yourcenar 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

2021-12-15T10:30:00+01:00_2021-12-15T11:30:00+01:00

