Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar, 10 décembre 2022, Paris.

Le samedi 10 décembre 2022

de 10h30 à 11h30

gratuit Inscriptions à partir du jeudi 10 novembre, auprès des bibliothécaires ou sur

Une heure du conte au saut du lit le samedi matin ! On emmène son doudou, son petit frère et sa grande sœur, sa grand-mère ou son papa et c’est parti !

10h30-11h : un temps pour les bébés lecteurs au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de livres à regarder, à toucher, à sentir, à feuilleter. Cette séance se déroule avec les tout-petits de 6 mois à 2 ans.

11h-11h30 : des histoires extraordinaires, des contes, des comptines, et des chansons préparés et mis en scène par les bibliothécaires, pour les plus grands, de 3 ans à 6 ans.

Sur inscription à partir du jeudi 10 novembre, sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Salle d’animation (1er étage)

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

