Margot et Max (live band) · Chuwanaga // La Petite Halle La Petite Halle Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 21h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Premier rendez-vous 2024 de la résidence Chuwanaga en compagnie de Margot et Max qui viendront nous présenter leur nouveau live

https://chuwanaga.com/artists/margot-et-max/

https://www.facebook.com/margotetmax

https://www.instagram.com/margotetmax/

Clémentine (DJ)

https://soundcloud.com/clementine-fr/

Entrée Gratuite

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Margot et Max est un duo disco/boogie signé sur le label Chuwanaga. Textes décalés, synthétiseurs groovy, accents funky et early electro, Margot et Max prennent à bras le corps l’héritage musical du French Boogie pour jouer avec ses codes et lui insuffler une nouvelle vie.

Margot Lafage

Maxence Robinet

Léo Aoun

Léo Puccio

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La Petite Halle de la Villette

211 avenue Jean Jaurès, 75019, Paris

Accès libre

Possibilité de se restaurer sur place

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1G9DFs4Lg https://fb.me/e/1G9DFs4Lg

Margot et Max (live band) · Chuwanaga // La Petite Halle