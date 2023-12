ET PUIS FANNY – (ÉPIPHANIE) – CONCOURS EN DOUBLETTES Margon Catégories d’Évènement: Hérault

Margon ET PUIS FANNY – (ÉPIPHANIE) – CONCOURS EN DOUBLETTES Margon, 6 janvier 2024, Margon. Margon Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-01-06 Concours en doublettes organisé par l’Union Bouliste Margon à partir de 14h au boulodrome Léonce Claris. Pour fêter les rois, dégustation d’huitres, picpoul et galettes. Adhérents : 6€ par personne. Inscriptions avant le 2 janvier 2023..

Concours en doublettes organisé par l’Union Bouliste Margon à partir de 14h au boulodrome Léonce Claris. Pour fêter les rois, dégustation d’huitres, picpoul et galettes. Adhérents : 6€ par personne. Inscriptions avant le 2 janvier 2023.

Concours en doublettes organisé par l’Union Bouliste Margon à partir de 14h au boulodrome Léonce Claris. Pour fêter les rois, dégustation d’huitres, picpoul et galettes. Adhérents : 6€ par personne. Inscriptions avant le 2 janvier 2023. . Margon 34320 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-13 par OT AVANT-MONTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Margon Autres Code postal 34320 Adresse Ville Margon Departement Hérault Lieu Ville Margon Latitude 43.4862505 Longitude 3.30782366 latitude longitude 43.4862505;3.30782366

Margon Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/margon/