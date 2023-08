JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Margon, 17 septembre 2023, Margon.

Margon,Hérault

Journée du patrimoine visite libre et gratuite des extérieurs et du jardin uniquement de 14h00 à 18h00..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Margon 34320 Hérault Occitanie



Heritage Day free outdoor and garden visits only from 2:00 pm to 6:00 pm.

Día del Patrimonio: visitas gratuitas al aire libre y a los jardines sólo de 14.00 a 18.00 h.

Tag des offenen Denkmals freie und kostenlose Besichtigung der Außenanlagen und des Gartens nur von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT AVANT-MONTS