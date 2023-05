UNE JOURNÉE MÉDIÉVALE, 11 juin 2023, Margon.

Margon,Hérault

À partir de 10h au boulodrome : Campement de la Confrèrie des Croisés d’Agde au boulodrome. Animation pour petits et grands avec jeux éducatifs, combats de chevaliers, ateliers de jeux… Troubadours jouant et chantant toute la journée. Jeux en bois, Stand d’artisanat, visite des jardins du châteaux de Margon. Repas – Foodtrucks : pizzas et hamburgers- Repas Méchouï le midi 15€ sur inscription..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Margon 34320 Hérault Occitanie



From 10am at the boulodrome: Camp of the Confrèrie des Croisés d’Agde at the boulodrome. Animation for young and old with educational games, knight fights, game workshops… Troubadours playing and singing all day long. Wooden games, craft stand, visit of the gardens of the Margon castle. Meals – Foodtrucks : pizzas and hamburgers – Mechouï meal at noon 15? on registration.

A partir de las 10 h en el boulodrome: Campamento de la Confrèrie des Croisés d’Agde en el boulodrome. Animación para grandes y pequeños con juegos educativos, luchas de caballeros, talleres de juegos… Trovadores tocando y cantando durante todo el día. Juegos de madera, stand de artesanía, visita de los jardines del castillo de Margon. Comidas – Foodtrucks: pizzas y hamburguesas – Comida Mechouï al mediodía 15? previa inscripción.

Ab 10 Uhr im Boulodrome: Lager der Bruderschaft der Kreuzritter von Agde im Boulodrome. Unterhaltung für Groß und Klein mit Lernspielen, Ritterkämpfen, Spielwerkstätten… Troubadoure, die den ganzen Tag spielen und singen. Holzspiele, Stand mit Kunsthandwerk, Besuch der Gärten des Schlosses von Margon. Mahlzeiten – Foodtrucks: Pizzas und Hamburger- Mechouï-Mahlzeit am Mittag 15? auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT AVANT-MONTS