MARCHE ARTISANAL DE NOEL DE MARGES Plateau sportif, 11 décembre 2021 17:00, Margès. 11 et 12 décembre Sur place entrée libre – contrôle du Pass sanitaire à l’entrée du site cdf26260@gmail.com Marché de Noël avec artisanats de qualité et producteurs locaux Le marché artisanal se déroule en intérieur. Une cinquantaine d’exposants (artisanats et producteurs locaux) vous présenterons leurs créations et vous feront découvrir leur productions.

De nombreuses animations tout au long du week-end pour les petits et les grands !! Plateau sportif Route de Charmes MARGES ( 26260 ) 26260 Margès Drôme samedi 11 décembre – 17h00 à 22h00

dimanche 12 décembre – 10h00 à 17h00

