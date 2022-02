MARGES #2 : Système K Centre Culturel Marie Hart, 1 mars 2022, Bouxwiller.

MARGES #2 : Système K

Centre Culturel Marie Hart, le mardi 1 mars à 20:30

mardi 1er mars 2022 à 20h30 au Centre Culturel Marie Hart (5 place du Château, 67330 BOUXWILLER, mitoyen du théâtre) cinéma documentaire et échange réalisation : Renaud BARRET Séance suivie d’un échange avec l’artiste Eric Androa Mindre Kolo Dans le cadre du cycle MARGES et du MOIS DE LA DANSE Système K comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera ! Réalisation, scénario et image : Renaud BARRET Son : Renaud BARRET et Paul SHEMISI Montage : Jules LAHAN Producteurs : Thierry COMMISSIONAT, Guillaume VINCENT, Benoit TSCHIERET et Renaud BARRET. Production : Les Films en vrac et La Belle Kinoise. Distribution et ventes internationales : Le Pacte. Billetterie en ligne : [[https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/1er-mars-2022-20h30-marges-2-systeme-k-r-barret](https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/1er-mars-2022-20h30-marges-2-systeme-k-r-barret)](https://www.helloasso.com/associations/theatre-du-marche-aux-grains/evenements/1er-mars-2022-20h30-marges-2-systeme-k-r-barret) Bande-annonce : [https://youtu.be/G5Q97q_ceaM](https://youtu.be/G5Q97q_ceaM)

6e/4e carte du spectateur

Projection d’un film documentaire sur la vie artistique bouillonnante de la capitale congolaise, suivi d’un échange avec un artiste du film

Centre Culturel Marie Hart 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin



