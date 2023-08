Spectacle « Larzac! » Espace Gilbert Bécaud Margency, 2 décembre 2023 20:00, Margency.

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Larzac! ». Il ne s’agit pas de parler de lutte, mais de la vie des habitant.e.s de ce haut plateau du Massif central. Samedi 2 décembre, 20h00 1

Au cours d’une tournée de spectacle en été 2018, le comédien Philippe Durand se rend dans le Larzac et découvre la SCTL (Société Civile des Terres du Larzac), un appareil de gestion collective des terres agricoles né en 1985 et fruit de la célèbre lutte des années 70.

Dans Larzac !, il ne s’agit pas de parler de cette lutte, mais de la vie de ses habitant.e.s, paysans et paysannes de ce haut plateau du Massif central , à partir de recueil des paroles brutes. Il en fait un récit qu’il présente dans un seul en scène intime et nourri de réflexions sur notre société. Philippe Durand conte une aventure sociale, avec tout son amour pour cette langue, son admiration pour ces femmes et ces hommes, qui refusent toute forme de fatalité et dont leur parole renoue avec le sens.

Durée : 1h20

Théâtre/ récit

A partir de 12 ans

Espace Gilbert Bécaud Margency Margency 95580 Val-d’Oise