Marge ou Crève ! Festival de dessin de presse La REcyclerie, 26 juin 2022, Paris.

Le dimanche 26 juin 2022

de 14h00 à 19h00

. gratuit ENTRÉE LIBRE Tables-rondes gratuites sur inscription : www.helloasso.com/associations/dessinez-creez-liberte/evenements/marge-ou-creve-festival-de-dessin-de-presse

Le collectif de jeunes dessinateurs et dessinatrices Marge et l’association Dessinez Créez Liberté organisent un premier festival de dessin de presse le 26 juin à La REcyclerie (Paris 18e) en parallèle de son exposition sur les 50 ans de La Gueule ouverte.

Le collectif de jeunes dessinateurs et dessinatrices Marge et l’association Dessinez Créez Liberté organisent un premier festival de dessin de presse le 26 juin à La REcyclerie (Paris 18e) en parallèle de son exposition sur les 50 ans de La Gueule ouverte.

Marge ou crève ! propose sur une après-midi de co-créer avec le public un journal satirique mettant à l’honneur le dessin de presse et les enjeux écologiques d’aujourd’hui.

Des animations au programme ⤵️

️ – “Jeunes Pousses, Tuteurs et Mauvaises Herbes” l’expo’ croisée de dessins de presse de professionnels et de dessins du collectif Marge.

✏️ – Du dessin en direct, des ateliers de caricature et d’initiation au dessin de presse et des dessins collectifs.

– Un journal satirique et écologiste à boucler grâce aux contributions du public.

️ – Un vote collectif pour sélectionner la Une du journal.

Trois tables-rondes ⤵️

#1 – de 15h à 16h – “Presse satirique et engagement écologique : de La Gueule ouverte à Charlie Hebdo”

#2 – de 16h30 à 17h30 – “ Être écolo aujourd’hui : de l’engagement au pas de côté”

#3 – de 18h à 19h – “Papier ou numérique?”

Tables-rondes gratuites sur inscription : www.helloasso.com/associations/dessinez-creez-liberte/evenements/marge-ou-creve-festival-de-dessin-de-presse

À la fin de la journée, le journal Marge ou Crève ! sera livré au festival.

Festival organisé par @dessinezcreezliberte, @marge.mediadessine et @larecyclerie

LA GUEULE OUVERTE, L’EXPO ! ✨

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’exposition-anniversaire du journal La Gueule Ouverte, organisée par la REcyclerie, le Musée du Vivant AgroParisTech, en partenariat avec l’INA, accessible sur les quais de la REcyclerie du 20 mai au 28 août 2022. Plus d’infos sur www.lagueuleouvertelexpo.fr

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie « Nouveaux Plans »

Plus d’infos https://bit.ly/2022-nouveaux-plans

Contact : programmation@larecyclerie.com

INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/1SI2Nrybh

orga