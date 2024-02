Margaux Saveurs Margaux-Cantenac, vendredi 18 octobre 2024.

Margaux Saveurs Margaux-Cantenac Gironde

Association loi 1901.

Margaux saveurs associe le temps d’un week-end les acteurs économiques de l’AOC Margaux sur 4 communes (Arsac, Soussans, Labarde et Margaux-Cantenac) volontaires pour proposer des animations, concerts et marchés aux locaux et visiteurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18

fin : 2024-10-20

12 Rue de la Trémoille

Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Margaux Saveurs Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2024-02-26 par CDC Médoc Estuaire