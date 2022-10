Margaux Saveurs 2022 Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac Catégories d’évènement: Gironde

2022-10-21 09:00:00 – 2022-10-23 17:00:00

Gironde Margaux-Cantenac EUR 8 65 Margaux Saveurs se propose de vous faire découvrir la dégustation sous forme ludique, pédagogique et attractive avec diverses animations sur rendez-vous pour soigner votre accueil et personnaliser l’échange.

L’objectif : Démystifier l’univers du vin, au cours de moment de très grande convivialité partagés avec les viticulteurs, les commerçants, restaurateurs, hébergeurs et tous ceux qui font vibrer l’Appellation Margaux !

Éveiller, découvrir, comprendre, s’amuser : Margaux Saveurs, des découvertes pour tous les goûts ! Margaux Saveurs se propose de rendre accessible le temps d’un week-end de 3 jours, les richesses de l’AOC Margaux ! Au programme : dégustations œnologiques, visites, ateliers, concerts, dîners, déjeuners, marché, gastronomie, découvertes artisanales et patrimoniales… Tout un programme haut en couleur et en sonorités ! +33 6 84 24 20 23 ©Margaux Saveurs

