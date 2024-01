Un gai mariage Mareuil-sur-Cher, samedi 23 mars 2024.

Un gai mariage Mareuil-sur-Cher Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 22:20:00

Au menu, des quiproquos, mensonges et heureux évènements sur fond d’héritage d’un million d’euros sous conditions, entraînant des situations drôles et rocambolesques.

Au menu, des quiproquos, mensonges et heureux évènements sur fond d’héritage d’un million d’euros sous conditions, entraînant des situations drôles et rocambolesques. Organisé par la compagnie de théâtre Les Baladins. Une pièce de Gérard BITTON et Michel MUNZ.

5 EUR.

8 Place de l’Église

Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



L’événement Un gai mariage Mareuil-sur-Cher a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Sud Val de Loire