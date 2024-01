Tant qu’on est pas tous ensemble… Mareuil-sur-Cher, samedi 24 février 2024.

Début : Mardi 2024-02-24 20:30:00

La bar emblématique du quartier va être rasé pour laisser place à une usine de nains de jardin. Avant l’inévitable, ils sont six à se retrouver, six individus dont la seule raison d’être ensemble est l’attachement qu’ils ont à ce lieu, prêt à vivre cet infâme acte de résistance…

Aujourd'hui, le glas de la dernière fête a sonné. Le bar emblématique du quartier va être rasé pour laisser place à une usine flambant neuve de production de nains de jardin.

Avant l’arrivée du monde d’après, ils sont six à décider qu’il faut dire adieu, et qu’il faut y mettre les formes. Six individus dont la seule raison d’être ensemble est l’attachement qu’ils ont à ce lieu. Six individus à choisir de défier les règles et l’autorité pour vivre une dernière soirée mémorable. Un infime acte de résistance alors que le sort du bar est déjà scellé. Une dernière soirée où souvenirs et fantômes s’invitent à la fête et dans laquelle tout semble possible.

Malgré le bruit des bulldozers qui se fait de plus en plus proche, ils vous invitent à vivre avec eux ces derniers instants.

5 EUR.

8 Place de l’Église

Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



