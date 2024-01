La folle journée de Maître La Bridge Mareuil-sur-Cher, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

La Folle Journée de Maître La Brige est à la fois drôle, cocasse et burlesque, laissez-vous entraîner dans un grand tourbillon d’humour et de rires.

Cette histoire inédite retrace la journée cauchemardesque d’un riche avocat en proie aux pires turpitudes d’une galerie de personnages loufoques, insolites, bornés ou inquiétants. A travers l’humour de ces deux maîtres du rire qu’étaient Courteline et Feydeau, nous vous invitons à partager l’irrésistible détresse de Maître La Brige. La Folle Journée de Maître La Brige est à la fois drôle, cocasse et burlesque, laissez-vous entraîner dans un grand tourbillon d’humour et de rires…

5 EUR.

8 Place de l’Église

Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



