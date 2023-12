Atelier autour de la mémoire Mareuil en Périgord, 21 décembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 14:00:00

fin : 2023-12-21 16:30:00

Cassiopéa organise un atelier autour de la mémoire pour vous expliquer son fonctionnement. Cet atelier a lieu à Vieux Mareuil et est gratuit..

Cassiopéa organise un atelier autour de la mémoire pour vous expliquer son fonctionnement. Cet atelier a lieu à Vieux Mareuil et est gratuit.

Cassiopéa organise un atelier autour de la mémoire pour vous expliquer son fonctionnement. Cet atelier a lieu à Vieux Mareuil et est gratuit.

.

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-01 par Val de Dronne