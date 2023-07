Fête patronale Mareuil en Périgord, 19 août 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Exposition de voitures, matériels agricoles et motos anciennes, promenade en calèche, brocante, jeux en bois, bandas la journée. DJ le soir. Repas le midi (10€) et repas le soir dès 20h (20€)..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . .

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of vintage cars, farm equipment and motorcycles, horse-drawn carriage rides, flea market, wooden games, bandas during the day. DJ in the evening. Lunch (10?) and dinner from 8pm (20?).

Exposición de coches de época, maquinaria agrícola y motocicletas, paseos en coche de caballos, mercadillo, juegos de madera, bandas durante el día. DJ por la noche. Comida (10?) y cena a partir de las 20 h (20?).

Ausstellung von Oldtimern, landwirtschaftlichen Geräten und Motorrädern, Kutschfahrten, Flohmarkt, Holzspiele, Bandas am Tag. DJ am Abend. Mittagessen (10?) und Abendessen ab 20 Uhr (20?).

Mise à jour le 2023-07-15 par Val de Dronne