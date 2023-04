Eté actif « Spéléologie à la grotte de Beaussac » Stade de football, 10 août 2023, Mareuil en Périgord.

Eté actif « Spéléologie à la grotte de Beaussac ». Tarif :10 euros.

Rendez-vous au stade de football de Beaussac à 13h45.

Venez découvrir le milieu souterrain et les cavités de la grotte exceptionnelle de Beaussac en Périgord vert.

Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics..

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 16:30:00. .

Stade de football

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Active summer « Caving in the cave of Beaussac ». Price : 10 euros.

Meeting point at the soccer stadium of Beaussac at 1:45 pm.

Come and discover the underground environment and the caves of the exceptional cave of Beaussac in the green Périgord.

Supervision by a qualified professional. Open to all.

Verano activo « Espeleología en la cueva de Beaussac ». Precio: 10 euros.

Punto de encuentro en el estadio de fútbol de Beaussac a las 13.45 horas.

Venga a descubrir el entorno subterráneo y las grutas de la excepcional cueva de Beaussac, en el Périgord Vert.

Supervisión por un profesional cualificado. Abierto a todos.

Aktivsommer « Höhlenforschung in der Höhle von Beaussac ». Preis :10 Euro.

Treffpunkt: Fußballstadion von Beaussac um 13:45 Uhr.

Entdecken Sie die unterirdische Umwelt und die Höhlen der außergewöhnlichen Höhle von Beaussac im grünen Périgord.

Betreuung durch einen diplomierten Fachmann. Offen für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-02-15 par Val de Dronne