Eté actif : Spéléologie Mareuil en Périgord, 25 juillet 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Découvrez le milieu souterrain. Encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert à tous les publics. À partir de 10 ans. 8 personnes maximum par groupe. Matériel fourni. Inscription et réservation obligatoires.

Rendez-vous au stade de foot de Beaussac. Tarif : 10€..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 12:00:00. .

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover the underground environment. Supervision by a qualified professional. Open to all. From 10 years old. 8 people maximum per group. Equipment provided. Registration and reservation required

Meeting point at the soccer stadium of Beaussac. Price : 10€.

Descubra el entorno subterráneo. Supervisado por un profesional cualificado. Abierto a todos. A partir de 10 años. Máximo 8 personas por grupo. Material suministrado. Inscripción y reserva obligatoria.

Encuentro en el estadio de fútbol de Beaussac. Precio: 10?

Entdecken Sie die unterirdische Umwelt. Betreuung durch einen diplomierten Fachmann. Offen für alle Altersgruppen. Ab 10 Jahren. Maximal 8 Personen pro Gruppe. Material wird zur Verfügung gestellt. Anmeldung und Reservierung erforderlich.

Treffpunkt: Fußballstadion von Beaussac. Preis: 10?

Mise à jour le 2023-06-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin