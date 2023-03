En quête des insectes pollinisateurs ! Mareuil en Périgord Catégories d’Évènement: Dordogne

En quête des insectes pollinisateurs !, 25 juin 2023, Mareuil en Périgord

2023-06-25 14:00:00 – 2023-06-25 17:00:00

Dordogne . « Bzzzz »…Mais quel est ce bourdonnement que l’on entend chaque printemps ? Munis d’un smartphone ou d’un appareil photo, venez découvrir en notre compagnie l’application dédiée au Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL) et devenez incollable sur les pollinisateurs de nos contrées : bourdons, papillons, abeilles, mouches…ils sont nombreux et regorgent de secrets !

Animé par l’OPIE.

Prévoir une tenue adaptée à la météo, un appareil photo ou un smartphone. Enfants sous resp. des parents, dès 10 ans.

Gratuit.

© Pixabay

